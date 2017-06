L'1 d'octubre acumula suports: el món local, regidors i alcaldes del PSC i UGT

Última actualització Dimecres, 21 de juny de 2017 18:40 h

Girona, l'Escala i Blanes amb regidors i alcaldes socialistes aposten pel referèndum

El referèndum de l'1 d'ocubre va sumant suports. L’AMI i l’ACM convoquen un acte d’alcaldes per donar suport al referèndum i al Govern per a l’1 de juliol on hi haurà presència socialista. A més, el sindicat d'UGT no practicarà el boicot i donarà llibertat de vot als seus afilitats i simpatitzants.

El secretari general de la Unió General de Treballadors (UGT) a Catalunya, Camil Ros, ha donat llibertat als militants del sindicat perquè triïn si l'1 d'octubre aniran a votar o no al referèndum sobre la independència. En una entrevista al programa 'Un dia més' d'UA1 Ràdio, Ros ha assegurat que, d'una banda, "qui vulgui anar a votar ho ha de poder fer sense que cregui que està fent una cosa contrària a l'organització sindical". A més, el secretari general de la UGT ha afegit que, pel contrari, qui no vulgui anar a votar perquè creu que el referèndum ha de ser "pactat i dins d'un marc legal, també ha de saber que no fa res en contra" del sindicat. D'altra banda, Ros s'ha mostrat esperançat que, després de l'1-O, hi hagi una entesa entre la Generalitat i l'executiu espanyol.

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) han convocat per al proper 1 de juliol un acte per reunir alcaldes i regidors que donen suport a la convocatòria del referèndum. Els presidents de les dues entitats, Neus Lloveras i Miquel Buch, ho han explicat durant un dinar conferència organitzat pel fòrum Moment Zero. Pocs detalls més han aportat al respecte, però l’acte se sap que se celebrarà al paranimf de la Universitat de Barcelona, que comptarà amb la intervenció de Buch i Lloveras, i que hi ha confirmada la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i part del Govern de la Generalitat. Les entitats municipalistes sobiranistes volen així mostrar el seu ple suport a l’1-O i deixar clar que els ajuntaments que assistiran estan disposats a col·laborar” amb l’organització i celebració del referèndum.

La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Girona, la socialista Sílvia Paneque, ha assegurat que no posaran "pals a les rodes" quan el consistori col·labori en l'organització del referèndum. "Tenim molt clar que la primera obediència la devem als ciutadans i des d'una minoria dins l'equip de govern no podem imposar la nostra visió", ha manifestat Paneque. L'alcaldessa, Marta Madrenas (CiU), ja ha deixat clar que es posaran a la disposició del Parlament i del president per ajudar "en el que calgui" i creu que això no ha de generar tensions en el sí del govern de coalició. Paneque creu que per superar la situació cal votar però afirma que el referèndum plantejat l'1 d'octubre "no té prou garanties democràtiques". Una postura que també defensen els alcaldes de l'Escala, Víctor Puga, i Blanes, Miquel Lupiáñez. "Per resoldre la situació d'atzucac actual cal recórrer a les urnes", ha dit Puga. "Com a alcalde no promouré accions per evitar que la gent voti", apunta Lupiáñez.