Com formar part de la campanya pel 'Sí' al referèndum

Última actualització Dimecres, 21 de juny de 2017 20:50 h

Internautes creen "botons" per adherir-les a les fotos de Twitter i Facebook

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Poc més de 3 mesos resten per a celebrar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Els partits ja han començat les campanyes i les entitats també han començat a mobilitzar-se a favor del 'Sí'. Però a vegades, les campanyes més decisives les fan els mateixos ciutadans, un a un. Sota aquesta premissa alguns usuaris han creat 'botons' per a poder adherir un 'Sí' a la foto de Facebook o Twitter.

Comparteix Tweet

URL curta



Les noves tecnologies permeten els ciutadans ser molt més actius a l'hora de fer campanya. Una fórmula per participar de manera activa, senzilla i que pugui tenir un gran impacte és la que s'han empescat un parell d'usuaris que han creat uns botons de 'Sí' perquè tothom qui ho vulgui pugui mostrar el sentit del seu vot, visibilitzar-lo i mostrar el suport al referèndum. Com més persones portin un 'Sí' més possible sigui que també es mobilitzi el 'No'.

Aquí hi ha una primera opció, un 'Sí' de color blanc sobre fons blau. Qui vulgui un 'Sí' més pintoresc té aquesta segona opció amb un sí amb l'estelada sobre fons verd. Un cop es logueja amb el Facebook o Twitter la foto queda actualitzada amb el botó corresponent.

Notícies relacionades