Dimecres, 21 de juny de 2017

El periodista es pregunta "qui farà el referèndum?"

Entrevista al Versió a Rac1 de Toni Clapés aquesta tarda a Ernesto Ekaizer, un dels periodistes més ben informats sobre l'Operació Catalunya i que gaudeix de credibilitat amb les informacions que pot tenir sobre com pot actuar el govern espanyol davant el referèndum català. De fet, ho ha dit ben clar: "Carles Puigdemont serà inhabilitat".

Segons Ekaizer, "les mesures del Constitucional poden arribar, en les pròximes setmanes i mesos, a la inhabilitació de Carles Puigdemont com a President de la Generalitat". Aquest és el principal i més agosarat presagi del periodista sobre el xoc de trens que es prepara entre Catalunya i Espanya amb el referèndum a la vista. De fet, l'entrevistat ha assegurat que si això passa: "seria una decisió sense precedents, el punt més alt, previ al Referèndum. La crisi constitucional a Espanya més important des del 78".

En aquest sentit ha volgut comparar la situació amb el 9N: "Artur Mas no va desobeir, però Puigdemont no obeirà, per tant, serà inhabilitat". Seguidament ha preguntat "qui es farà càrrec del Referèndum? Per què no es parla d'aquest tema?"





Podeu escoltar aquí l'entrevista. Davant la manca de respostes ha afegit: "Oriol Junqueras s'haurà de veure si segueix sense ser inhabilitat".

