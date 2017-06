Marco (Método 3): La postveritat entra al Parlament

Última actualització Dijous, 22 de juny de 2017 05:00 h

L'exdirector de Método 3 intoxica als membres de la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya i mitjans de comunicació

Redacció.- Falseja temes, explica mitges veritats, relata suposades anècdotes i sobretot intenta fer negoci amb el seu nou llibre que no aporta res i si ajuda a confondre els fets per amagar la veritat. Defensa alguns dels seus clients, el PSC i José Zaragoza, a Fernández Díaz i a la cúpula de l'Operació Catalunya, als mal anomenats periodistes sorgits d'El Mundo, Pedro J Ramírez i Eduardo Inda, entre altres, i es fa agradable dient als independentistes que ell és espanyolista de pro i que va existir una Operació Catalunya que avui ja ha acabat.

El director de l'agència de detectius Método 3, Francisco Marco, a la comissió d'investigació sobre el frau

Etiquetes camargagate, francisco marco, método 3

El que no explica l'exdirector de Mètodo3: Una de les pitjors agències de detectius.

1.- Pedro J Ramírez va implementar el periodisme xantatge de dossiers i va aliar-se amb Método 3



En la seva etapa com a director d'El Mundo, el conegut periodista va dedicar-se a la tècnica dels dossiers com a arma de pressió per aconseguir publicitat. Va contactar amb l'agència de detectius per fer-li encàrrecs directament o indirectament, dossiers amb molt poca qualitat i rigot però que li van fer servir per aconseguir aportacions extraordinàries de publicitat. La tàctica la va expandir a polítics molestos, principalment catalans, d'aquí neixen aquells famosos més de 100 dossiers que es van citar en el seu moment i avui oblidats.



2.- Mètodo3 es va donar a conèixer en certs poders com una agència disposada a les males praxis i a la construcció si calia de dossiers comprometedors



El que li va representar augmentar la seva facturació i tenir contactes amb el poder real a Espanya. Método 3 va cridar l'atenció de les clavegueres de l'Estat i del mateix Ministeri de l'Interior i d'alguns elements foscos d'alguns partits polítics i entitats que van veure en Método 3 una possible eina pels seus interessos.



3.- José Zaragoza, exsecretari d'organització del PSC va contractar l'agència Método 3



Com a brillant personatge fosc de les interioritats dels socialistes catalans ha sabut maniobrar per quedar al marge dels escàndols d'espionatge, malgrat que en els inicis de la història totes les sospites requeien en la seva persona. Però les dades ho segueixen confirmant tot i que l'exdirector de Método 3 es passi el dia negant qualsevol relació comercial amb ell.



4.- Zaragoza, assabentat (per motius no confessables) del dinar entre Sánchez Camacho i Victória Álvarez va encarregar la gravació



En aquella època, etapa final del segon tripartit, el govern s'estava escardant. La negociació del nou finançament no agradava gens a l'ERC de Joan Puigcercós, un fet que representava el trencament del tripartit. Zaragoza, coneixedor de la situació, estava obsessionat a buscar possibles corrupcions de CDC, una manera de convèncer al soci republicà de què les noves eleccions permetrien bons resultats per fer un tercer tripartit i garantir la caiguda de CDC.



5.- La gravació no aporta res contundent, però sí que obre un problema dins del PP: Camacho parla d'un ministre popular que maltractava la dona



Sánchez-Camacho no sabia que la gravaven, Zaragoza el va trair, una persona que sap que la graven no diu les bajanades o improperis que va dir.





5.- Fernández Díaz coneix les declaracions de Camacho sobre un ministre del PP i decideix passar a l'acció



La Policia Nacional, i no els Mossos, entren a la seu de Método 3 i requisen tots els expedients que troben i, sobretot, la gravació de la Camarga. Malgrat que Marco digués abans d'ahir al Parlament i ahir en diferents mitjans, que va destruir tots els dossiers de l'agència, menteix. Els dossiers i la gravació les controlen el ministre de l'Interior.



6.- Es filtra la gravació i la seva transcripció (hi manca un petit tros)



7.- Amb l'operació saqueig de Método 3 Fernández Díaz aconsegueix centenars de dossiers sobre polítics molts d'ells catalans i personatges diversos



És comença a visualitzar l'Operació Catalunya, la preocupació per la situació catalana comença a despertar les alarmes a Moncloa, i els dossiers de Método 3 són una primera font d'intoxicació.



8.- Malgrat que Marco digui que l'Operació Catalunya està tancada, aquesta continua amb més virulència i sofisticació que mai



Avui ja ningú parla dels centenars de dossiers sobre la política catalana, però el joc brut contra Catalunya segueix més viu que mai. Marco fa el seu joc al servei de les clavegueres de l'Estat, la seva missió, intoxicar amb veritats a mitges que aportin confusió,. Recordem que com diu ell, és un espanyolista contrari a la independència de Catalunya. Ell fa la feina, i de moment l'ha feta bé, ha portat la seva postveritat al Parlament i als mitjans de comunicació catalans.

