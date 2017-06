El Govern explicarà totes les garanties del referèndum el 4 de juliol

Última actualització Dijous, 22 de juny de 2017 08:10 h

L'executiu prepara un gran acte per explicar tots els detalls de la votació de l'1 d'octubre

6 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Segons ha anunciat Catalunya Ràdio i RAC1, el govern de la Generalitat està preparant un gran acte el 4 de juliol per a explicar totes les garanties del referèndum de l'1 d'octubre.

Sota el títol Garanties.cat, que també és el nom del web on es publicarà tot el contingut perquè els ciutadans puguin consultar tots els detalls i contactar amb un servei d'atenció si es requereix, el Govern iniciarà una gira per 200 municipis catalans per explicar tota la informació per explicar que el referèndum de l'1 d'octubre serà com una votació normal amb totes les garanties. El projecte compta amb una llista de 100 preguntes i respostes per acabar amb les inquietuds i incerteses que des de l'unionisme es vol vendre de l'1-O.El Govern és conscient que l'unionisme i l'Estat accentuaran la seva campanya contra el referèndum per generar dubtes entre els ciutadans, és per això que el web tindrà una funció destacada, ja que el servei d'atenció al ciutadà està format per juristes i treballadors públics dedicats a resoldre els dubtes que el nacionalisme espanyol desenvolupa.