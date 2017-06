Catalunya podria guanyar el referèndum amb les ambaixades espanyoles en vaga

Última actualització Dijous, 22 de juny de 2017 09:55 h

El personal prepara una aturada a escala global per a després de l'estiu

El sindicat més important de les administracions públiques espanyoles, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), ha fet una crida al personal laboral de les ambaixades espanyoles per convocar una vaga per a després de l'estiu si el Gobierno es nega a revisar el salari dels treballadors, congelats des de fa vuit anys.

L'aturada que prepara el sindicat és una molt mala notícia per a l'Estat, que es trobarà en plena batalla mediàtica i diplomàtica per desestabilitzar el referèndum de l'1 d'octubre i facilitaria que la Generalitat es posicionés com a institució seriosa davant el desgavell administratiu d'Espanya. L'advertiment del sindicat contra l'executiu de Rajoy es produeix en un moment on el personal de les ambaixades han esgotat la seva paciència, que després de vuit anys amb el sou congelat veuen com les seves demandes no són escoltades.

La vaga que preparen les ambaixades tampoc seria res nou, Argentina, Suècia i Canadà ja han paralitzat les ambaixades i consolats espanyols en alguna ocasió. En el cas argentí, els treballadors han posat de manifest que la inflació ha minvat el seu poder adquisitiu, motiu que ha motivat que ara el sindicat pensi en una aturada global si l'Estat no augmenta entre un 20 i 50% els salaris.

El sindicat ha llançat aquest advertiment a l'Executiu en el marc de la reunió de la Comissió Tècnica del Personal Laboral en l'Exterior que, entre altres coses, ha analitzat les reivindicacions salarials dels treballadors de les Ambaixades i els Consolats espanyols.