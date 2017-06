Nova estratègia de l'Operació Catalunya, ofegar econòmicament a Mas i Puigdemont pel 9N i l'1-O

Última actualització Dijous, 22 de juny de 2017 11:15 h

Segons apunta El Confidencial, el Tribunal de Comptes busca que paguin 11 milions d'euros com a responsables de la consulta i el referèndum

Després de la via judicial arriba l'operació per ofegar econòmicament els líders independentistes que han posat, i posaran, les urnes. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i l'actual líder de l'executiu català, Carles Puigdemont, estan en el punt de mira del Tribunal de Comptes que, segons apunta el diari El Confidencial, està buscant premeditadament que es facin responsables del cost del 9N i de l'1-O.

La investigació del Tribunal de Comptes rau en la denúncia presentada per Societat Civil Catalana, Associació Cívica i Cultura i Abogados Catalanes por la Constitución que reclamen "responsabilitat comptable" a Mas i Puigdemont per la despesa dels 5,2 milions d'euros que va costar el 9N i dels 5,8 milions que destinaran els comptes de la Generalitat per fer el referèndum de l'1 d'octubre. En total serien 11 milions d'euros que haurien d'avalar en el moment que acabi la instrucció, unes xifres que difícilment poden presentar, ja que Mas va declarar un patrimoni de 600.000 euros durant la seva etapa de diputat al Parlament mentre que Puigdemont total de béns actius de 294.000 euros.