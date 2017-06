Última actualització Dijous, 22 de juny de 2017 12:20 h

La nova responsable de l'àrea de cohesió social i integració a l'executiva del PSOE, Núria Parlon, i alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, va anar fa dos dies a Rac1 per dir que Catalunya no té dret a l'autodeterminació. Avui ha visitat Catalunya Ràdio per dir que el referèndum crea a la societat catalana "virulència" i "un enfrontament" a "arreu".

Així de contundent ha estat Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i secretària de Cohesió i Integració de PSOE, que ha assegurat que el referèndum genera "virulència i enfrontament arreu". Després però, ja no era "arreu" perquè ha assegurat que a la seva ciutat ja s'ha encarregat que no passés. Davant de tan greu afirmació, al més pur estil de Ciudadanos, Mònica Terribas ha volgut aprofundir en les paraules de Parlon. La socialista, llavors ha volgut desviar la seva declaració enfocant-la cap a les xarxes socials on, ha dit, per exemple, que li han retret que "s'hagi venut a Madrid per un càrrec".Aquí teniu l' entrevista sencera