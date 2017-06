[Vídeo] Un exmilitar espanyol es declara a favor de la independència

Última actualització Dijous, 22 de juny de 2017 16:00 h

Penja un vídeo responent al cantant andalús José Manuel Soto

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Roberto Giménez González és un català de pare andalús i mare argentina que ha emigrat a Tòquio perquè "no suporta més l'Estat espanyol". Roberto ha fet un vídeo casolà on respon unes declaracions catalanofòbiques i carregades d'ignorància i exaltació nacionalista espanyola del cantant andalús José Manuel Soto.

Roberto Giménez González Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes catalanisme, espanyolsime, exercit, felipe, indepednencia, militars, referendum, toquio

Un vídeo de resposta

Roberto Giménez González és un català d'ascendència andalusa i argentina. Ha fet un vídeo al seu perfil de Facebook on respon un vídeo del cantant i productor musical andalús José Manuel Soto que us adjuntem més avall.

Arguments per la independència

En Roberto explica que Manuel Soto no té ni idea de Catalunya i que les seves paraules posen més llenya al foc. Explica que el seu pare ha patit les conseqüències de les cues a la sanitat catalana mentre el ministre Fernández Díaz i l'exdirector de l'Oficina Antifrau parlaven de carregar-se la sanitat catalana. Que una ministra va dir que el català era per parlar amb les vaques. Posa d'exemple que ha marxat a Tòquio perquè no aguanta l'Estat espanyol i que no pot viatjar directament a Catalunya, ja que ha de passar per Madrid. Retreu els aeroports sense avions que s'han fet per Espanya i recorda que els catalans van votar un estatut que després va ser retallat pel TC. Afirma que els catalans tornaran a votar, tant els que volen sí o no.

Exmilitar espanyol

Roberto explica que va jurar la bandera dues vegades. Una fent el servei militar i l'altre com a soldat professional d'infanteria. Malgrat ser espanyol, afirma que és independentista. Explica que els catalans votaran perquè hi tenen dret tant com si ho faran pel 'Sí' o pel 'No'.





Notícies relacionades