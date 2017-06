La diplomàcia de Felip VI ja no considera espanyols els catalans a l'estranger

Última actualització Divendres, 23 de juny de 2017 05:00 h

No envia una carta convocant els catalans a la recepció del monarca a Tòquio

Ahir us parlàvem del vídeo d'un català de pare andalús i mare argentina que va ser militar espanyol que explicava que volia votar 'Sí' al referèndum de l'1 d'octubre i n'explicava algunes de les raons. Cap al final del vídeo, Roberto Giménez González explica uns fets que deixarien caure que la diplomàcia monàrquica espanyola ja dóna per independitzats els catalans.

Denuncia boicot als catalans a Tòquio per la visita del rei

En Roberto explica que viu a Tòquio. Justament, a principis d'abril d'aquest mateix any el Rei d'Espanya, Felipe VI, hi va fer una visita diplomàtica. Roberto narra (minut 5:20 del vídeo) que tots els espanyols residents a la ciutat asiàtica i inscrits a l'ambaixada espanyola van rebre una carta d'invitació per a la recepció del monarca. Però, curiosament, ell no va rebre cap carta. Afegeix que, justament, els catalans no en van rebre cap. D'aquesta manera Roberto denuncia un boicot als catalans per part de la diplomàcia espanyola. El gest, però, també podria deixar entreveure que els catalans ja compten com estrangers per la burocràcia internacional.





