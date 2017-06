Última actualització Dijous, 22 de juny de 2017 18:00 h

Torrent diu que els populars són els qui han fet "més escàndol" en l'òrgan d'investigació

ACN Barcelona .- El portaveu adjunt del grup parlamentari de Junts pel Sí (JxSí), Roger Torrent, ha valorat la marxa del PPC de la comissió de l'Operació Catalunya. En un contacte amb la premsa des dels passadissos dels Parlament, el diputat independentista ha sentenciat que els populars han abandonat l'òrgan perquè "no poden assumir tanta porqueria que està sortint de les clavegueres de l'Estat". A més, Torrent ha afegit que el PPC és "justament qui ha fet més escàndol" en la comissió que presideix la diputada Alba Vergés (JxSi), i ha acusat el grup de Xavier García Albiol de "mofar-se" en cada sessió de la comissió dels seus compareixents.

Així, el fet que el PPC marxi de la comissió "no és res més que una excusa", al parer de Torrent. "Fins ara feia mala olor i sentíem la pudor, però ara ja està sortint tota la porqueria", ha constatat el portaveu adjunt de JxSí, sobre les anomenades clavegueres de l'Estat. Finalment, segons el diputat independentista, els populars busquen excuses a Madrid per aturar la comissió, perquè no s'investigui i perquè no hi compareguin policies ni càrrecs polítics, i al Parlament marxen perquè "no poden assumir tanta veritat".

