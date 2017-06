Revés al PP: llum verda al Partit Demòcrata per constituir-se com a grup parlamentari propi

Última actualització Dijous, 22 de juny de 2017 19:00 h

El Portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluís Cleries, exigeix a la Mesa de la Cambra alta la “constitució immediata"

El Partit Demòcrata al Senat té dret a tenir grup parlamentari propi. Així ho estableix la sentència del Tribunal Constitucional sobre el recurs d’empara que el Partit Demòcrata va presentar davant la denegació per part de la Mesa del Senat de poder constituir-se com a grup parlamentari propi, malgrat complir amb el Reglament de la Cambra alta. “Avui, el TC ens ha donat la raó i ha conclòs, per unanimitat de tots els magistrats, el nostre dret a tenir grup”, ha manifestat aquest matí el Portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluís Cleries, en una roda de premsa acompanyat per la Coordinadora general del partit, Marta Pascal, que ha viatjat expressament a Madrid per donar suport als senadors i senadores de la formació.

Cleries ha explicat que “la sentència ens dóna la raó en dos aspectes: per banda, que s’han de restablir els nostres drets parlamentaris que la Mesa del Senat ha vulnerat i, per l’altra, declara la nul·litat dels acords de la Mesa de l’ 1 d’agost i del 4 d’agost que van denegar el nostre dret a constituir-nos com a grup. Per tant, el TC restableix ara el nostre dret a tenir grup parlamentari”. En aquesta línea, el Portaveu del PDeCAT exigeix a la Mesa del Senat “la constitució immediata del nostre grup parlamentari i dels nostres drets parlamentaris amb caràcter retroactiu perquè el TC anul·la els acords del mes d’agost que ens denegaven el grup. Per tant vol dir que el grup queda constituït des del mes d’agost”.

“El PP s’ha emportat un fort revés”, diu Pascal

Per la seva banda, Pascal s’ha mostrat “satisfeta de la resposta del TC perquè hi ha hagut una voluntat clara per part del PP de silenciar el catalanisme de centre sobiranista que representa el PDeCAT”. En aquesta línea, la Coordinadora general de la formació considera que “avui, amb aquesta sentència que ens dóna la raó, el PP s’emporta un fort revés. Ha quedat clar que en democràcia els ciutadans tenen dret a votar a qui vulguin i que cap partit té dret a silenciar-los”, i ha exigit “que es posin en marxa tots els mecanismes per a reconstituir el grup parlamentari”.

El Portaveu del PDeCAT al Senat ha lamentat que la vulneració dels drets parlamentaris dels senadors i senadores de la formació durant 11 meses ha significat tenir menor presència en les comissions i ponències i la restricció de l’acció de control al Govern als plens. En aquest sentit, Cleries ha recordat que “tal i com se li va escapar al Portaveu de la Mesa del Senat, impedir-nos tenir grup era una decisió política. Precisament, la sentència diu, entre d’altres aspectes, que la Mesa només té potestat per analitzar que la constitució d’un grup compleixi amb el Reglament i per garantir els drets parlamentaris dels senadors i senadores. Per tant, no es va produir un tracte d’igualtat”. Finalment, el Portaveu del PDeCAT ha declarat que “la sentència deixa en evidència la forma d’actuar del PP al Senat, que l’utilitza com si fos la seva finca particular actuant amb una visió partidista, sectària i arbitrària”.