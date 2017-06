La persecució d'independentistes arriba a Mallorca

Última actualització Dijous, 22 de juny de 2017 20:00 h

Detinguts i traslladats a l’Audiència Nacional de Madrid dos militants d’Arran Palma per la crema de fotografies del rei

Avui dijous 22 de juny, dos militants d’Arran Palma han estat detinguts a Palma i Barcelona. Es tracta de les mateixes persones investigades per la crema de fotografies del rei durant el concert en motiu de la Diada de Mallorca, que es negaren a declarar per videoconferència a l’Audiència Nacional el passat 28 de maig.

Les detencions s’han produït de manera coordinada. La primera a Palma i la segona Barcelona. Ambdues detencions a càrrec de policies nacionals de paisà. Està previst que declarin demà a Madrid i per això a hores d’ara estan sent traslladats.Tal com informa el portal contrainfo.cat , des de Barcelona un grup de suport viatjarà fins a Madrid amb un bus aquesta nit així com també es desplaçarà gent des de Mallorca per donar suport a les dues detingudes. A Palma s’ha convocat una concentració a les 20’30 davant la comisaria de la Policia Nacional ubicada al passeig Mallorca.