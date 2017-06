Última actualització Divendres, 23 de juny de 2017 10:30 h

Sorprenent tuit dels socialistes de Susana Díaz

4 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Tot i ser una de les regions més subvencionades de l'Estat, el PSOE andalús, de la mà de la defenestrada a Madrid, Susana Díaz, ha abraçat el discurs que tant s'ha criticat quan ho feia Catalunya de l'"Espanya ens roba". De fet, Díaz s'ha queixat dels diners estatals que no arriben a Andalusia amb el següent tuit:

"#SusanaDíaz: Reclamamos un sistema de financiación autonómico justo. Andalucía ha dejado de recibir 4.672 millones en 5 años."

Aquest és el tuit que ha fet el perfil oficial del PSOE andalús. Es queixen de "deixar de rebre", un concepte que per algunes regions de l'Estat com Catalunya és estrany, ja que no ha rebut mai, sempre ha donat. Malgrat això, és curiosa la queixa tenint en compte que justament va ser Susana Díaz i els seus sequaços de Madrid que van fer president a Mariano Rajoy i van donar el govern al PP.

Aquestes afirmacions vénen d'una persona que va fer les següents declaracions:

#SusanaDíaz: Reclamamos un sistema de financiación autonómico justo. Andalucía ha dejado de recibir 4.672 millones en 5 años. — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) 22 de juny de 2017

Notícies relacionades