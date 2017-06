Última actualització Divendres, 23 de juny de 2017 11:35 h

Ciudadanos s'esberla al País Valencià i passa de 13 a 9 diputats. El motiu, com sempre, un tema territorial: els 4 díscols van considerar que els darrers Pressupostos Generals de l'Estat menystenien i perjudicaven el País Valencià per la seva manca d'inversió. Les divergències dins el grup han estat el detonant per confirmar el trencament.