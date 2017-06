Excuses de mal pagador d'Iceta davant dels desacataments de regidors i alcaldes del PSC

Última actualització Divendres, 23 de juny de 2017 12:35 h

Denuncia que s'està culpant els ajuntaments del "fracàs" del referèndum

Els desacataments d'alguns alcaldes i regidors del PSC que han afirmat que col·laboraran o no boicotejaran el referèndum de l'1 d'octubre han posat en estat d'alerta la cúpula dels socialistes catalans. Miquel Iceta, el primer secretari del PSC, ha denunciat que s'està intentant buscar culpables del "fracàs" del referèndum "centrifugant responsabilitats" als ajuntaments. "Que no hi hagi votacions serà culpa de l'alcalde de Picamoixons? Doncs no, la culpa serà dels qui han plantejat una cosa de la qual no en tenen competències", ha defensat en una entrevista a Ràdio 4.

"Coses il·legals"



"Els ajuntaments no faran coses il·legals", ha afirmat per després denunciar un "intent de centrifugar responsabilitats". "Hi ha qui diu, farem el referèndum però que l'organitzin uns tercers, i si no es fa, la culpa és d'un altre", ha lamentat.

En aquest context, ha defensat que els ajuntaments col·laboren amb altres administracions dins la llei, però que si és al marge de la legalitat no podran col·laborar perquè "les administracions no estan fetes per saltar-se la llei". La garantia de la legalitat de les actuacions dels ajuntaments és, segons Iceta, els informes que s'encarreguen als secretaris municipals. I per això, les directrius que el PSC ha enviat als càrrecs locals estableixen que abans de prendre qualsevol decisió sobre el referèndum han d'encarregar un informe al secretari.



Una "broma de mal gust" explicar les "garanties" de l'1-O

En referència a l'acte del 4 de juliol, Iceta ha emmarcat "l'anunci de l'anunci" en el "gènere de la literatura fantàstica i la ciència ficció", argumentant que fins que no hi hagi una llei que doni empara al referèndum i s'hagi signat la convocatòria, tot serà "parlar per parlar". En aquest sentit, ha qualificat de "broma de mal gust" que el Govern pretengui explicar d'aquí uns dies les garanties de l'1-O. El primer secretari dels socialistes catalanes també ha lamentat que, a diferència del 9-N, ara ni tan sols s'intentin fer les coses bé i ha constatat que hi ha "molta gent fatigada".





