Un català a Madrid recull les 25 mentides que està cansat d'escoltar sobre el procés

Carles Torres té un bloc anomenat "Vivir en campo contrario"

Gerard Sesé @gerardsese - Viure a Madrid i ser independentista no és del tot còmode. Si no fos per internet, els mitjans i les informacions que només es podrien consumir serien del tot esbiaixades. És per això que Carles Torres ha fet un recull de tot el que sent i es diu a la capital del Reino de España sobre el procés. 25 "veritats com a punys", com ell mateix anomena".

2 – La democracia española es homologable a la británica, pero el caso de Escocia es totalmente diferente al de Cataluña.

4 – Los políticos soberanistas sólo defienden los intereses de los soberanistas, mientras que los políticos unionistas defienden los de todos los catalanes.

11 -Todos los españoles son iguales ante la ley y todos tienen derecho a decidir lo que serán en el futuro los catalanes. Los catalanes, no.

15 – Si es necesario la Constitución privará a los catalanes de sus libertades para garantizar las libertades de todos los españoles, que incluyen las de los catalanes.





Podeu llegir totes les 25 al seu bloc 18 – Expresar el deseo de votar divide a los catalanes, negarles ese derecho les une.

Tergiversar, manipular, fer venir bé, no dir tota la veritat o, directament, mentir. Això és el que fa l'unionisme per carregar contra el procés. I ho fa amb una bateria de premisses i argumentacions que parteixen d'unes bases totalment distorsionades i malintencionades. Carles Torres, un català a Madrid, n'ha fet una selecció, molt encertada, de les 25 que més es repeteixen a les tertúlies, a les televisions i a les mateixes tribunes dels polítics nacionalistes espanyols.Des de la primera sentència, "Como España es una democracia consolidada no reconocerá nunca el derecho de los catalanes a votar sobre su futuro", fins a l'última, la número 25, "El partido político que gobierna España desde que se ha disparado el independentismo catalán es el único que garantiza la unidad de España", l'autor deixa en evidència moltes de les veritats absolutes que cauen i es desmunten per si soles. Aquí alguna selecció: