El Gobierno exigeix encara més espanyolisme a Núria Parlón

“Les instàncies internacionals saben que a Espanya com en qualsevol altre país de la UE cal complir la llei i no dur a terme actes il·legals”, ha sentenciat.

Pel que fa a l’apel·lació de Parlón a les instàncies internacionals, Méndez de Vigo ha assegurat que els organismes internacionals han estat “igual de clares que el govern” espanyol i “han dit per activa per passiva que les qüestions relatives a l’organització territorial de l’estat són competència exclusiva de l’Estat”.

El portaveu del govern espanyol ho ha exemplificat amb la votació d’aquest dijous al Congrés dels Diputats, on el PSOE va votar amb PP i Cs contra una moció del PDeCAT que demanava instar l’Estat a “respectar” el referèndum.

"La posició del PSOE és una posició ferma que agraïm, que és la que enllaça amb el PSOE del 1978 com a forjador del text constitucional, i no tenim el menor dubte”, ha sentenciat en resposta a una pregunta sobre aquesta qüestió.

Méndez de Vigo ha fet referència d'aquesta manera a les declaracions de la nova secretària de Cohesió Social del PSOE, que va expressar en una entrevista a la ràdio pública catalana l'oposició del PSC i del PSOE al referèndum, però va defensar que en el cas que el govern espanyol apliqui l'article 155 de la Constitució "S'apel·li a la comunitat internacional" per evitar-ho.

ACN Madrid .- El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha censurat aquest dijous que la secretària de Cohesió Social del PSOE i alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, s'avingués a contestar una pregunta sobre "futuribles" dijous a Catalunya Ràdio quan va ser preguntada per l'actuació del PSOE en el cas que l'executiu de Rajoy apliqués el 155 de la Constitució, i s'ha mostrat convençut de la postura "ferma" del PSOE en contra del referèndum. A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Méndez de Vigo ha expressat la "satisfacció" del seu govern pel suport que Pedro Sánchez va expressar a Mariano Rajoy respecte a Catalunya durant la trucada que van mantenir aquesta setmana. “Nosaltres estem satisfets amb la trucada de Sánchez, i sempre és dolent contestar a futuribles”, ha afirmat Méndez de Vigo, que ha assegurat que el cas de les declaracions de Parlón és “un bon exemple” d’aquesta màxima i del que “no s’ha de fer”.

