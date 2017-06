Nou desafiament de la conselleria d'exteriors a l'Estat de la mà de Romeva

Última actualització Dissabte, 24 de juny de 2017 10:45 h

Romeva pronunciarà dilluns una conferència sobre el referèndum a la seu de la Comissió Europea a Bratislava

ACN Barcelona .- El conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, pronunciarà dilluns una conferència sobre el referèndum català a la seu de la Comissió Europea a Eslovàquia. La xerrada, organitzada per la representació de la CE a Bratislava en cooperació amb Euroactiv, tractarà sobre l'actual situació política a Catalunya després de l'anunci del referèndum de l'1 d'octubre i de l'encaix del moviment independentista en les dinàmiques europees. La conferència 'Building Europe by democratic processes' (Construint Europa a través de processos democràtics), també comptarà amb la presència del delegat de la Generalitat a Viena, Adam Casals.

D'acord amb els documents de l'acte, i arran de l'anunci del referèndum d'independència de Catalunya de l'1 d'octubre, la jornada a Bratislava pretén explorar les "pressions per exercir una democràcia genuïna a nivell europeu" que fan els "ciutadans actius" però també "les ONGs, els intel·lectuals, filòsofs, científics polítics i altres membres de la societat civil".

La convocatòria de la conferència també planteja els dubtes sobre el "dèficit democràtic a la UE" per l'aparent "absència d'una identitat europea" i per la "crisi sense precedents" que hi ha en la "confiança en el projecte".

La conferència, a la Casa de la Representació Europea de la capital eslovaca, començarà a les 17 hores. A més del conseller Raül Romeva, la convocatòria també preveu la presència de la professora del Departament de Ciències Polítiques de la Universitat de Bratislava Aneta Világi, l'editor d'EuroActiv a Eslovàquia Radovan Geist i la cap de redacció del portal, Zuzanna Gabrizová, que farà de moderadora.

En els últims mesos, Romeva també ha viatjat a París, on va participar en l'homenatge al fotògraf Francesc Boix; a Mauthausen, on va coincidir amb el president austríac Alexander van der Bellen pels actes de commemoració de l'alliberament del camp; i als parlaments de Dublín i Londres, on va inaugurar els grups de discussió sobre Catalunya que s'hi han creat.

