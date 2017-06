Un reportatge de TVE1 demostra menyspreu i ignorància cap al català

Última actualització Dissabte, 24 de juny de 2017 15:00 h

Confonen i no entenen el nom d'una coca

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Vergonya i tristesa i, sobretot, mofes i burles, és el que ha generat un reportatge de TVE1 sobre les coques de Sant Joan que es mengen arreu dels Països Catalans per a celebrar el solstici d'estiu. La peça periodística, per a anomenar-la d'alguna manera, passava a Alacant on es parlava de la Coca amb Tonyina, molt típica a la zona, però l'anomenaven Coca Antoñina.

Un usuari de Twitter ha fet la captura de pantalla del moment on es pot veure com TVE1 superposa a la imatge "Coca Antoñina" com si es referís a una coca feta per un senyor que es digui Antonio, en comptes de posar el nom real "Coca amb tonyina". De fet, és un error comès pels castellanoparlants que es pot trobar en alguns blocs d'internet.

Una pífia que demostra el menyspreu i la ignorància dels castellanoparlants cap al català. Un fet encara més greu si ens referim a la televisió pública.





Vamos a ver @tve_tve

Son "COCAS AMB TONYINA"

Es decir, cocas con atún



No "Cocas antoñinas"

Os sacan de Madrid y os perdéis

v/@escanyat pic.twitter.com/1pTEBOnzv8 — AlOtroLadodelMuro (@_ju1_) 23 de juny de 2017

Notícies relacionades