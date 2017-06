Multa de 90 euros a uns catalans per portar una urna a Madrid

Última actualització Dissabte, 24 de juny de 2017 17:00 h

L'ajuntament de Manuela Carmena diu que van passar per una "zona restringida"

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El col·lectiu cívic MoltesMercès ja s’esperava que el seu viatge a Madrid per portar la GigaUrna en nom de l’ANC el dia del judici a Francesc Homs no els sortiria de franc. Dijous els va arribar una sanció, amb data 26 de maig, per haver comès “una infracció lleu”. Segons l’Ajuntament de Madrid, que és qui els ha multat amb 90€, el conductor del vehicle que duia el remolc amb la Gigaurna “no va respectar els senyals en una via de circulació restringida o reservada”. El consistori obliga a més MoltesMercès a identificar el conductor del vehicle i els dóna per fer-ho un termini de 20 dies.

Per a Jordi Roset, empresari i un dels portaveus del col·lectiu, “l’Ajuntament de Madrid ens toca el crostó perquè tothom tingui clar de quin bàndol estan, després de les crítiques que van rebre per deixar que Puigdemont, Junqueras i Romeva donessin la conferència sobre les raons de la independència en un local seu”. Roset no discuteix la infracció i assegura: “el que ens molesta és aquest conjunt de gestos que serveixen al poder espanyol per demostrar que manen i que tenen la darrera paraula. La multa és un detall petit però significatiu”.

“Defensar la democràcia en aquest Estat ens surt molt car als catalans” diuen. “Els fets parlen per si sols: posar urnes el 9N inhabilitació i multes per un import total de 120.045 euros; licitar la compra de les urnes per l’1 d’octubre, imputació. Passejar una urna gegant per davant del Congrés dels Diputats 90€”, resumeixen.

Ara debatran al col·lectiu si han de pagar o no la multa i si han de respondre al requeriment sobre qui conduïa el cotxe. I conclouen: “vam passar per la Calle Mayor per poder arribar a les Corts i resulta que la circulació estava restringida, fins i tot la de les urnes!”