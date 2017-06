L'editorial del 'New York Times' descol·loca Ciudadanos

Última actualització Diumenge, 25 de juny de 2017 17:00 h

Roldán critica que el Govern s'"aferri" a l'editorial d'un diari i reclama que escolti els líders mundials

10 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- La diputada de Cs Lorena Roldán ha dit que l'editorial de 'The New York Times' defensant que Espanya hauria de permetre el referèndum és "una opinió més" i ha constatat que a nivell internacional el procés català és un "fracàs internacional". En una atenció als mitjans, Roldán ha criticat aquells que volen "aferrar-se" a l'opinió d'un diari, quan ha assegurat que el que hauria de fer el "tripartit separatista" -PDeCAT, ERC i CUP- és "estar més pendent del que diuen líders mundials com Obama o Macron, les resolucions europees i les constitucions alemanya o americana". La diputada ha afirmat que tant el president Carles Puigdemont com el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, han fet una gira internacional per explicar el referèndum arreu i "no els ha rebut ningú" i no han aconseguit "cap tipus de reconeixement internacional".

La diputada ha criticat que el Govern "no tingui problemes" en trobar dates per parlar del referèndum, en al·lusió al proper 4 de juliol quan es donaran els detalls de la consulta, i en canvi sí que en tinguin, segons ella, per trobar dies per parlar de corrupció o les obres de la línia 9 del Metro.

Per això, ha reiterat la reclamació de convocar eleccions autonòmiques per formar un govern alternatiu "que pugui gestionar el postprocés" i la "frustració" dels catalans, tant dels independentistes a qui el Govern ha "venut fum" com dels no independentistes que porten "set anys perdent temps i oportunitats". "Toca per part de Junqueras i Puigdemont reconèixer que s'han equivocat i dir que la repetició del 9-N no es podrà portar a terme i donar pas a unes eleccions de veritat", ha afirmat.

En aquest sentit, s'ha mostrat convençuda que no hi haurà referèndum i ha dit que la prova més evident d'això és que no hi ha convocatòria oficial. "Saben del cert que això és il•legal i han de fer un exercici de responsabilitat i convocar eleccions autonòmiques", ha reiterat, al temps que ha acusat el Govern de "partir la societat catalana en dos".

Per últim, i sobre la polèmica dels darrers dies per la Junta de Seguretat, la diputada de Cs ha defensat que cal convocar-la "de manera urgent" i ha dit que la "mala" relació entre els governs català i espanyol no hauria d'afectar els ciutadans. Ha afegit que convocar la reunió de manera "unilateral" per part del president de la Generalitat no afavoreix a que la trobada es pugui fer i ha esperat que hi hagi diàleg entre les dues parts i que es trobi una data de consens.

Notícies relacionades