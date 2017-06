Última actualització Diumenge, 25 de juny de 2017 19:50 h

El conseller acusa l'Estat de negar-se a negociar i afirma que tiraran endavant la consulta "sense el seu consentiment"

ACN Barcelona .- El conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Raül Romeva, ha assegurat al setmanari francès 'L'OBS' que "Madrid no podrà aturar els catalans". En una entrevista en aquest mitjà, el conseller assegura que el referèndum "és possible dins del marc legal espanyol" però alerta que davant la negativa del govern de Mariano Rajoy per negociar-ho, la consulta es farà "sense el seu consentiment". El conseller es pregunta com pretén l'Estat aturar el referèndum i desitja "bona sort" amb ironia si el que pretén és "enviar a la presó els 72 diputats que votin la llei de transitorietat" o "els centenars de voluntaris" que podrien participar en la seva organització.

El conseller defensa que porten temps intentant negociar amb el govern espanyol la celebració de la consulta i lamenta que aquesta petició de diàleg no s'hagi atès. Sobre els anuncis d'inversions i l'anomenada 'operació diàleg', es pregunta "on està aquesta operació diàleg" i critica que sempre es fan les "mateixes promeses" sobre inversions.Afegeix que la via judicial no funcionarà, com assegura que demostra la condemna d'inhabilitació a l'expresident Artur Mas, ja que assegura que hi ha centenars de persones que, com ell mateix, estan "disposades a córrer el risc". Per això, demana a l'executiu estatal que sigui "realista" i vegi que "no pot aturar la voluntat de milions de persones que exigeixen pacíficament el dret democràtic al vot".Amb el convenciment que els catalans votaran l'1-O, Romeva explica que si guanya el 'sí' el Govern "activarà el procés de transició" i reconeix que la normativa necessària es prepara en secret per "evitar que sigui bloquejada per Madrid". En un escenari en que guanyi el 'sí', Romeva considera que potser Madrid sí que vol negociar quan vegi que "se li escapa el 20% del PIB". En cas que guanyi el 'no', reitera que es convocaran eleccions autonòmiques.