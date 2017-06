Un veterà socialdemòcrata alemany es mulla a favor del referèndum català

Última actualització Dilluns, 26 de juny de 2017 09:10 h

Bernhard Von Grünberg, del Rin Nord Westfàlia, veu una “absurditat” jutjar independentistes

ACN Barcelona .- El polític socialdemòcrata alemany Bernhard Von Grünberg reivindica el paper d’Europa per resoldre el conflicte català amb Espanya, un estat que cada vegada li sembla “més un sistema autoritari”. “Com a demòcrates europeus no podem mirar cap a l’altre costat”, assegura el polític alemany, que va ser diputat del Rin Nord Westfàlia fins fa pocs dies, quan es va jubilar. En una entrevista amb l'ACN, Von Grünberg, que dimecres rebrà un premi de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), defensa que la manca de treball en memòria històrica a Espanya és una de les causes de la falta de diàleg d’avui. Segons ell, és una "absurditat" jutjar independentistes, perquè en un sistema democràtic "tothom ha de cedir".

Von Grünberg troba incomprensible que malgrat les grans mobilitzacions pacífiques dels ciutadans a Catalunya, només valgui el “tu has d’obeir el que jo dic i punt”. Respecte al paper de la premsa alemanya sobre l’actualitat a Catalunya, el polític diu que la percepció ha millorat, que se'n sap més, però “encara cal explicar molt més sobre el tema”.

“Vinc sovint a Catalunya i Espanya perquè m’interessa la situació política”, afirma Grünberg, que va ser observador internacional de la consulta del 9 de novembre. Com comenta amb l'ACN, tot el conflicte li ha cridat l’atenció perquè va haver d’aprendre la importància de la memòria històrica directament a casa seva. “El meu pare va ser un nazi molt conegut, he intentat contribuir a la memòria històrica del nazisme a Bonn, i crec que un dels problemes aquí és la manca de treball sobre l'època de Franco. Després de 40 anys, ja és hora de treballar sobre el passat. És molt important per la cohesió de la societat,” remarca el exdiputat.

Preguntat sobre la manca de diàleg a l’Estat espanyol, Grünberg assegura que “si hom diu que és una democràcia no pot ser que si 2 milions de 7 milions d’habitants es manifesten al carrer, a Madrid es pretengui que això no sigui res, que no cal fer res”. Segons Grünberg, això i el fet que aquest conflicte es redueix a "tu has d’obeir al que dic jo i punt” és “incomprensible”. Von Grünberg reivindica com l’experiència alemanya demostra que “tothom ha cedir”, i que es poden trobar camins per sortir de “situacions problemàtiques”.

“Això no funciona gens a Espanya”, lamenta, criticant la judicialització del procés. “La persecució judicial de representants parlamentaris catalans és part d’aquesta absurditat. No pot ser que quan hi ha una incapacitat absoluta de diàleg, s'escull el camí judicial”, afegeix i avisa que “això només augmenta el conflicte" i incrementa els independentistes.

“Com a demòcrates a Europa no ens podem permetre mirar cap a l'altre costat. Amb l’excusa que no volem un altre conflicte a Europa, presenciem sense dir res com un sistema a Espanya es torna cada vegada més autoritari”, assegura Von Grünberg. El exdiputat alemany lamenta que els europeus van "acceptar" Franco "fins al final" i que per tant ara és el seu "deure" involucrar-se en el conflicte català.

Von Grünberg està convençut que es necessita una Europa nova, més democràtica i menys autoritària. “No necessitem sistemes autoritaris a Europa. No pot ser que hi hagi un ressorgiment dels estats-nació quan aquest model hauria de cedir a un model molt més federal. És molt important buscar camins per una Europa forta que no estigui ni econòmicament ni socialment dividida”, sentencia Von Grünberg.

Grünberg afirma que el procés català a Alemanya “es percep una mica millor” i amb “més claredat” en els darrers anys. “A la premsa ara se’n parla millor en comparació amb fa uns anys, quan es deia que era un tema dels rics, com al nord d’Itàlia, que no volen compartir", explica. Segons ell, "a Catalunya la societat és molt solidària". "Em dedico a la política dels refugiats. Per mi és incomprensible que no es permeti a Catalunya acollir refugiats, quina bogeria és aquesta?", lamenta.

L'entrevista s'ha realitzat a la Representació de la Comissió Europea a Barcelona en el marc d'un acte organitzat per la Fundació Catalunya-Europa sobre el dret a l'habitatge, en el qual Bernhard von Grünberg ha fet una ponència sobre aquest dret a Alemanya.