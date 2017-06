Villarejo se li escapa de les mans a la Moncloa

Última actualització Dilluns, 26 de juny de 2017 10:55 h

Les confessions de l'excomissari posen contra les cordes l'executiu popular

Amb l'arribada de Mariano Rajoy i la seva majoria absoluta va començar tot, les respostes que ahir va donar l'excomissari de la Policia Nacional espanyola, José Manuel Villarejo al programa Sálvados, i que confirmen la informació publicada pel diari Público.es pels periodistes Patricia López i Carlos Enrique Bayo, han destapat la virulència de l'Estat contra l'independentisme.





osé Villarejo durant el programa d'ahir a Salvados © Salvados Comparteix Tweet

Etiquetes congreso, operació catalunya, villarejo

L'estratègia de l'executiu de Rajoy era la de no deixar rastre de res, maniobrar una guerra bruta des de les clavegueres de l'Estat on mitjanant fons reservats es creaven proves mitjançant documentació manipulada, falsos testimonis i l'altaveu de mitjans com El Mundo i El País, el segon, per cert, titllat de poc seriós.

L'estructura treballada pel Ministeri de l'Interior i amb el presumpte coneixement del president del Gobierno, Mariano Rajoy, servia per defensar la monarquia i la unitat d'Espanya. Una protecció que se li ha escapat de les mans a l'executiu, que ara ha de fer front a tot un seguit de revelacions que exposen la manca de divisió de poders a l'Estat.



Malgrat l'oportunitat que tenen els partits de l'oposició per donar una estocada al Partit Popular les forces de PSOE i Ciutadans han preferit tancar files al voltant de Rajoy que en aquestes qüestions, monarquia i Espanya, pot comptar amb Sánchez i Rivera, que ja s'han oposat a què Villarejo comparegui a les comissions del Congreso, on ERC i PDeCAT reclamen amb força que expliqui les maniobres d'un Estat que utilitza qualsevol eina per controlar-ho tot.