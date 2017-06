Última actualització Dilluns, 26 de juny de 2017 12:00 h

Lupiáñez defensa a Onda Cero que els catalans puguin votar com al Regne Unit o Canadà

L'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, ha fet una ferma defensa del dret dels catalans a votar en referèndum el seu futur polític com a país. En una entrevista a l'emissora unionista Onda Cero, el batlle no ha dubtat en manifestar que ell anirà a votar l'1-O, com ja ho va fer el 9N, i ho farà pel 'No'.

Les paraules del batlle socialista han molestat als estudis d'Onda Cero, que ben ràpidament han respost a les paraules de Lupiáñez dient que el que feia era justificar que els ciutadans espanyols no puguin decidir fins on arriba Espanya. El socialista, que ha explicat que forma part d'un partit que fa "un pas endavant i enrere" en aquesta qüestió, ha preguntat a Carlos Alsina "quin mal es fa amb paperetes i urnes?", per defensar que tot i que com alcalde haurà de seguir la posició del partit, com a ciutadà està "a favor" d'aquest acte democràtic i ha afirmat que votarà 'No' malgrat que no li "deixen" fer campanya. En aquest sentit, l'alcalde ha afirmat que en cas que surti que 'Sí', "el poble haurà parlat i hauré d'acceptar".

Lupiáñez ha reconegut que l'expresident de la Generalitat, José Montilla, tenia raó quan es parlava de la desafecció que des d'Espanya es promou contra Catalunya, qui considera que són diferents: "la societat catalana es mou més per l'esperit de construcció, avançar, esforç, compromís i responsabilitat" fent una distinció que ha provocat la polèmica als estudis: "passa igual amb Dinamarca i el Magreb".