El PSC es prepara per carregar contra l'alcalde de Blanes que ha defensat el referèndum a Onda Cero

En poc més de tres hores els socialistes ja han anunciat moviments

L'alcalde socialista de Blanes, Miquel Lupiáñez, que ha defensat el referèndum aquest matí a Onda Cero i ha denunciat que no podrà fer campanya pel 'No', i acatarà la victòria del 'Sí' en la votació de l'1 d'octubre, està en el punt de mira de la direcció del PSC, que davant les constants mostres d'oposició a l'ordre d'impedir vol fer una mostra de força per evitar nous pronunciaments públics.

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha avisat via el seu compte de Twitter que les paraules de Miquel Lupiáñez "no reflecteixen el pensament del PSC. Li he demanat que rectifiqui". Illa, d'aquesta manera, fa públic sentir de la direcció -Miquel Iceta, el primer secretari dels socialistes, ha retuitejat la piulada- que de mica en mica anirà censurant les expressions que s'oposin a les ordres del partit, que són les d'impedir que l'1 d'octubre els catalans puguin votar.

Lupiáñez, que encara no ha respost a les paraules del secretari d'Organització del partit, ha mostrat la seva preocupació per no poder defensar el 'No' al referèndum, a la vegada que ha defensat que en el cas que el 'Sí' guanyi acatarà el resultat. Unes paraules que han molestat als socialistes, que van enviar instruccions als ajuntaments que governen perquè no participessin en el referèndum.

