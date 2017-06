La foto que més incomoda a Àngel Ros i al PSC

Carles cat cat

26 de juny de 2017, 18.27 h

Amoralitat total és el què te en Ros. Va d'un costat a l'altre en funció del què li dóna més possibilitats de mantenir-se al càrrec o d'escalar.

És el mateix que en Millo, que va passar del sector catalanista d'Unió, quan no el van posar com a candidat va intentar anar a ERC, que no el van voler, ja que volia un càrrec important, i llavors al PP que allà va poder escalar. Ara, espanyolíssim sense manies. Tot sigui per mantenir-se.