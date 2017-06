[Vídeo] El lamentable comentari masclista d'un regidor del PP

Carles cat cat

26 de juny de 2017, 21.23 h

En hem tornat tots bojos.

Ara a tot se li diu masclista. El desig natural de qualsevol home de veure card de dona se li diu masclisme.

Jo concretament, no ho diré mai perquè soc discret i no és el meu estil, però si a algú li agrada veure una noia amb minifaldilla i no ho amaga, és masclista? perquè? explique-me-ho d'una forma lògica, si us plau.



A la vegada, si hi ha moltes noies que van amb minifaldilla perquè ho fan? perquè son masclistes o perquè la natura fa que als mascles de... Llegir més