[Vídeo] L'ANC sembra un 'Sí' gegant a un conreu lleidatà

EL CATALÀ EMPRENYAT I CABREJAT I INDIGNAT I SE ME´N FOT . SI AGRADO O NO..NO PODEM QUEDAR-NOS CALLATS .DEVANT UN ..GOVERN " ¡ CATALÀ ! " INUTIL I COVARD RENEGAT NO FA RES PER PROTEJIR LA NOSTRA LLENGUA CATALANA . RETROSEDEIX A PRESENCIA DE LA LLENGUA CATALANA PER CULPA DE LA APARICIÓ DE SUMATE I DE UN CONSELLER DE CULTURA DE LA GENERALITAT MOLT ESPANYOL QUE NO A FET RES PER PROTEJIR LA LLENGUA CATALANA EL BILINGÜISME ES SENTENCIA DE MORT DEL CATALÀ RETROSEDEIX A PRESENCIA DE LA LLENGUA CATALANA PER CULPA DE LA APARICIÓ DE SUMATE I DE UN CONSELLER DE CULTURA DE LA GENERALITAT MOLT ESPANYOL QUE NO A FET RES PER PROTEJIR LA LLENGUA CATALANA EL BILINGÜISME ES SENTENCIA DE MORT DEL CATALÀ

26 de juny de 2017, 19.52 h

AIXO QUE A FET L´ANC ,, Es tota una PROVOCACIÓ .. Per altres del NO Borresin el SI .. fen una CREMA AL CAMP Fen un Foc Intencionat no seria Raro pases he EL FER UN SI A UN CAMP Altres u poden entendra con una Provocació i calar-li foc al camp .. AMB LES COSES DE MENJAR NO SI JUGA .