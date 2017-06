La pregunta que Évole tenia prohibida a Villarejo

@KRLS els massatges de @jordievole sols són per unionistes pic.twitter.com/hVINaW525g

Jordi Évole, a més, s'ha atrevit a donar lliçons al President de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan aquest li feia un favor. A diferència d'altres tractes, com el que va tenir amb el president espanyol Mariano Rajoy quan el va entrevistar, Jordi Évole ha retret al president que mirés bé el programa que hi sortia Artur Mas callant. Aquí un enginyós tuit que combina les dues reaccions del periodista.

