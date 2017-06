Aznar embogit amb l’editorial del New York Times a favor del referèndum

Última actualització Dilluns, 26 de juny de 2017 22:05 h

“Violenta” resposta de la FAES a l’editorial del diari americà: “L'argument democràtic que "pretén avalar" la consulta és "profundament fal•laç", afirma

5 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN Madrid .- La Fundació Faes ha criticat la posició del rotatiu nord-americà 'The New York Times', que en una editorial del 23 de juny es mostrava favorable a la celebració d'un referèndum a Catalunya com a solució a la problemàtica que l'enfronta amb l'Estat. "Referèndum, sí; independència, no. L'aparent equilibri perfecte de la correcció política que compra el suposat argument democràtic rere el desafiament sobiranista", subratlla la fundació en un escrit al seu web. La Faes afirma que l'argument democràtic que "pretén avalar" el referèndum secessionista és "profundament fal·laç" perquè allò democràtic és "el respecte a la llei i a la pluralitat, i els independentistes catalans no compleixen ni l'un ni l'altra".

Notícies relacionades

Faes recomana a 'The New York Times' que revisi la història dels Estats Units, país que, segons la fundació, es consolida com a federació "al preu d'una guerra civil sagnant" però que "molt abans" ja establia la Constitució i la seva rigidesa "extremada" com a "garantia d'estabilitat".Afirma la Faes. "Però això no significa que no s'hagi de prestar atenció a aquesta qüestió quan s'apropa el xoc contra la legalitat constitucional de l'independentisme català en què compten amb produir un impacte favorable a les seves demandes en l'opinió internacional i desqualificar l'actuació de l'Estat".Finalment la fundació afirma que l'independentisme treballa en la mobilització d'una xarxa de personalitats "ben situades" en àmbits acadèmics nord-americans. I tot i que assegura que l'estratègia "no ha trobat resposta" recorda al govern espanyol que té "mitjans, credibilitat i presència suficients" als Estats Units com per "preveure" que qualli "fins i tot en nuclis reduïts, però potencialment influents" una "distorsió com la que conté l'editorial" del New York Times.