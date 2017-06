mario barna barna

27 de juny de 2017, 10.00 h

ERC no menteix ni canvia la camisa mai, primer perquè no ha d'obeir a cap partit polític que mani des de l'estado, segon perquè és transparent en els seus plantejaments i tercer perquè no serà mai escolanet de ningú per anar contra CATALUNYA!

AQUEDAT CLAR? però encara hi ha gent que no té memòria i per fidelitat no vol veure ni escoltar les veritats ni les corrupcions.

PER EL BENESTAR SOCIAL; EL TREBALL I LA DIGNITAT DE TOTS ELS CATALANS, TOTHOM HAURIA DE FER PINYA AL NOU ESTAT REPU...