El Gobierno s'incomoda perquè Barcelona aculli l'Agència Europea de Medicaments

27 de juny de 2017, 12.20 h

EL MON SAP LLEGIR. NOMÉS LLEGEIXEN MALAMENT ELS IGNORANTS



The NY Times NO recomana rebutxar la independència.



Un diari d'aquesta categoria no diu mai SI o NO EN AQUESTES QÜESTIONS.



Expresa ben clarament que "PER" L'ESTAT ESPANYOL el millor és:



1) CONVOCAR UN REFERÈNDUM



2) QUE EL RESULTANT SIGUI NO



Sí, per a l'Estat espanyol.



Pasem, doncs, al primer punt: CONVOCAR EL REFERÈNDUM



Game over!