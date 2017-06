Escac i mat a l'Estat: Ara sí que tindrem urnes

Última actualització Dimarts, 27 de juny de 2017 14:15 h

El Govern garanteix que l'1 d'octubre hi haurà urnes a cada mesa electoral i que el referèndum es farà amb totes les garanties malgrat que el procés d'homolgació d'empreses per a la compra d'urnes hagi quedat desert. Fonts del Govern han assegurat a l'ACN que la "pressió" de l'Estat contra els empresaris que fabriquen urnes pot haver estat determinant en la baixa concurrència. De fet, només dues empreses estaven en el procés d'homologació però finalment cap de les dues ha superat el nivell d'exigència del procés. "L'exigència i el rigor en el procediment d'homologació i compra d'urnes no serà rebaixat malgrat la pressió del govern de l'estat", han assegurat aquestes mateixes fonts. Davant d'aquesta situació, l'executiu català iniciarà els tràmits administratius per comprar les urnes per altres vies per tal que estiguin a temps per l'1 d'octubre. El Govern assegura que té vies alternatives que garantiran que les urnes estiguin a punt encara que el govern espanyol faci guerra bruta per impedir-ho.

Una bona notícia

El portaveu adjunt del grup parlamentari de Cs, Fernando de Páramo, ha qualificat de "nyap" el procés d'homologació per a la compra d'urnes pel referèndum. En una roda de premsa al Parlament aquest dimarts al matí, el també secretari de comunicació de Cs ha afegit que, el fet que l'executiu català hagi declarat desert el procés d'homologació per a la compra d'urnes, és una mostra més que la votació de l'1 d'octubre serà "un 9-N bis". D'altra banda, De Páramo ha sentenciat que els alcaldes del PSC que han assegurat que no s'oposaran al referèndum haurien de "demanar perdó".



La portaveu parlamentari del PSC, Eva Granados, ha afirmat que haver deixat desert el concurs per l'homologació d'empreses que havien de subministrar les urnes pel referèndum és una "excusa" del Govern perquè és "conscient" que no podrà celebrar la cosulta de l'1-O. "No el poden fer i davant d'aquesta situació busquen qualsevol excusa o matèria per poder esquivar el que saben que passarà, que no poden tirar endavant un referèndum que és unilateral i il·legal", ha dit. La diputada ha reclamat a la consellera de Governació, Meritxell Borràs, que s'ocupi de "governar" i no de fer "tallers d'urnes", en al·lusió a les declaracions del Govern assegurant que s'iniciaran els tràmits per comprar les urnes per altres vies.

Malgrat que l'unionisme consideri una victòria la declaració de deserta del concurs, la veritat i segons la llei de contractes ara s'obre la porta a un procediment negociat i molt més ràpid i segur.El govern espanyol ha vinculat aquest dimarts la decisió del Govern de la Generalitat de declarar desert el concurs per a la compra d’urnes a l’admissió a tràmit per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de la querella que la Fiscalia va interposar contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs i contra l’aleshores secretari general, Francesc Esteve. Segons han apuntat fonts de La Moncloa, la Generalitat hauria decidit no homologar les dues empreses que optaven a la licitació i aturar de moment el procés esperonada pels efectes judicials que podria tenir impulsar la licitació. Aquestes fonts han recordat que en el mateix moment que la Generalitat adopta aquesta decisió hi ha sobre la taula l’acusació de la Fiscalia contra Borràs i Esteve per desobediència, prevaricació continuada i malversació de fons públics per haver signat la publicació de l’acord marc per homologar aquestes empreses.