Els comuns creen la seva pròpia casta mitjançant l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Synera Barcelona Barcelona

27 de juny de 2017, 19.27 h

EL FRACÀS D'UN ESTAT CORRUPTE I AUTORITARI QUE NO VETLLA PELS CIUTADANS POSAT EN EVIDÈNCIA A TOT EL MON:







1) Per intentar prohibir la llibertat d'expressió fent ús de les ambaixades (cas Paisos Baixos, Austria, USA, etc.)



2) Per impedir l'exercici de la democràcia (votar) malgrat que la llei no solament ho permet sinó que obliga (drets humans i Constitució)



3) Perseguir "criminalment" per discutir al Parlament, fer consultes i comprar urnes



4) Amenaçar constantment



5) Negar... Llegir més