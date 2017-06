Salou, primer gran debat municipal per cedir espais per al referèndum

Última actualització Dimarts, 27 de juny de 2017 18:00 h

El pacte CiU-FUPS i el PSC posarà a prova el govern

La setmana vinent Salou viurà un ple que pot servir de referència per a altres municipis del país on la governació estigui formada per un pacte on una força és clarament independentista i l'altra vol evitar la votació de l'1 d'octubre. Els quatre regidors del PSC que es van incorporar al govern municipal de CiU-FUPS mesuraran bé la seva postura, ja que pot ser la resposta de manual que poden donar molts altres indrets on les regnes són compartides.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, durant la presentació del Festival Internacional de Música Costa Daurada

Arran d'una moció presentada pel PP perquè l'ajuntament tingui un "posicionament ferm" en defensa de la "legalitat, i també per exhibir les contradiccions del govern municipal, la setmana vinent el ple de l'Ajuntament de Salou (Tarragonès) debatrà sobre la cessió d'espais per al referèndum de l'1 d'octubre.



Segons ha detallat el portaveu del PP a Salou, Mario García, la proposta vol que el consistori deixi constància que no donarà suport ni proporcionarà mitjans, espais públics, cens electoral, i personal municipal, entre altres "per fer un referèndum il·legal". Garcia creu que seria "molt greu" que algun regidor no donés suport a la moció, i ha assegurat que els servidors públics han de donar exemple amb el compliment de la legalitat. El popular afegeix que "des del Govern i les entitats independentistes afins s'han marcat com a objectiu implicar els ajuntaments en l'organització d'una il·legalitat. Nosaltres volem que Salou es quedi al marge posicionant-nos clarament al costat de la democràcia, la llibertat i l'estat de dret".