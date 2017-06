La traducció de l'editorial del New York Times que TV3 encara no ha rectificat

Última actualització Dimarts, 27 de juny de 2017 19:00 h

La televisió pública diu que el diari recomana als catalans votar 'No', versió desmentida per acadèmics

L'editorial del New York Times que reclama al govern de l'Estat que posi les urnes per resoldre el procés català encara porta cua. Segons la traducció de TV3, el diari no només assegura que el millor resultat per a Espanya seria permetre el referèndum, sinó que interpreta que "el millor" per als votants catalans seria rebutjar la independència. Versió que acadèmics i lingüistes han desmentit, i que la televisió pública de Catalunya no ha corregit.

La frase de la discòrdia és "the best outcome for Spain would be to permit the referendum, and for Catalan voters to reject independence", una part del text, fins i tot la determinant, que els traductors i tècnics de llengua anglesa de la Universitat Rovira i Virgili, John Bates i Christian Brassington, han traduït de manera oposada a la de TV3.

Els traductors i tècnics de llengua anglesa expliquen que sintàcticament, en català el verb "seria" té dos complements: un en forma d'infinitiu i un altre en forma d'oració verbal. En anglès, el verb "would be" també té dos complements, però en aquest cas tots dos estan en forma d'infinitiu amb dos subjectes diferents. Segons Bates i Brassington, la televisió pública interpreta malament quan publiquen que diu "el millor per a Espanya seria permetre el referèndum, i per als votants catalans rebutjar la independència". Per als tècnics la traducció correcta és "el millor per a Espanya seria permetre el referèndum, i que els votants catalans rebutgessin la independència". Una lectura on recau el pes en Espanya, el subjecte, qui en cas de posar les urnes i que els catalans votessin 'No' seria el millor resultat. En cap cas està determinant que el millor per als catalans seria oposar-se a la independència, sinó que ho seria per l'Estat espanyol en el cas que Catalunya fes com el Quebec i Escòcia i decidíssim continuar a la monarquia espanyola.

