Feia de conductor en una empresa VTC

L'actual regidor de Viladecans, Josep Suno Navarro, ara com a independent però fins fa menys d'un any de Ciudadanos, ha estat enxampat per un grup de taxistes a l'aeroport de Barcelona conduint un cotxe per servei VTC, és a dir, fent de taxista sense ser-ho, a través d'aplicacions com les d'Uber o Cabify.

Josep Suno Navarro Arias, productor cinematogràfic, i regidor a l'ajuntament de Viladecans, discuteix amb els taxistes que l'increpen per conduir un cotxe i fer serveis per empreses VTC. Ell es justifica: "Tengo que salir del hoyo y sacar a mi família". I per respondre a les crítiques que li retreuen que treballi afirma: "Hablais sin saber, los concejales que no somos del gobierno cobramos solo por ir al pleno y cobramos 500 euros".



Homòfob i polèmic



El mateix regidor, quan sí que militava a Ciudadanos, va arrivar a dir a les xarxes: "Lluís Llach, ese hombre que no ha encontrado en Cataluña la medida que buscaba y se ha ido a Senegal a rellenar esos huecos que le faltaban”. I també: "Empar Moliner, Hola, no suelo meterme con minusválidos pero usted es una tarada, una malfollada y una hija de puta subvencionada”.