Embolic plurinacional entre Aznar i Albiol

Última actualització Dimecres, 28 de juny de 2017 13:35 h

L'expresident del Gobierno va cridar a combatre la "mentida" de la plurinacionalitat mentre que l'actual president del PPC ha votat a favor a Badalona

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Les contradiccions en un partit polític són una tònica habitual, sobretot en qüestions que no són centrals en la ideologia. Però hi ha casos, com la votació a favor del grup municipal del PP de Badalona a la moció dels socialistes que demanen el reconeixement d'Espanya com un Estat plurinacional, que no només contradiu el discurs dels populars, sinó que de retruc suposa una confrontació directa amb les paraules que José María Aznar va etzibar contra "la mentida plurinacional".

La moció aprovada a l'ajuntament de Badalona amb els 10 vots a favor del PP i els quatre del PSC reconeix Espanya com un Estat plurinacional i reclama una reforma de la Constitució i una millora del finançament de Catalunya. El document declara que "no existeix" democràcia ni Estat de dret "sense respectar la legalitat" i reclama a la Generalitat que en cas de requerir la col·laboració del consistori badaloní ho faci mitjançant un document escrit i signat pels responsables. En aquest sentit, el text

Contradicció total amb el discurs d'Aznar

Des que l'expresident del Gobierno va deixar el seu càrrec a la Moncloa, Aznar s'ha dedicat en cos i ànima a la difusió dels estudis de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). Un dels actes més polèmics de l'entitat fou el juliol de l'any 2005 a Andalusia, en un moment on el Partit Popular volia reforçar la seva posició a la comunitat autònoma mitjançant les conferències que podia fer l'expresident. En la trobada, Aznar va cridar els andalusos a "no contribuir a la mentida de què no existeix una nació espanyola, sinó un Estat plurinacional". L'expresident avisava que "el dolent s'ha derivat de la debilitat institucional".

Dotze anys després els mateixos populars, en aquest cas els de Badalona, han contradit les tesis d'Aznar, votant a favor d'una Espanya plurinacional. Una votació que malgrat els intents d'aquest matí d'Albiol per negar el suport a la plurinacionalitat, el cas és que el PP de Badalona vol una Espanya plurinacional.