Un exministre del PSOE tracta els catalans d'imbècils

Claravalls

28 de juny de 2017, 16.02 h

Rates franquistes esteu sords o sou unes rates infectades. ELS CATALANS NO SOM ESPAÑOLES.ABANS LA MORT QUE SER ESPAÑOL.Queda clar feixistes més que feixistes.Esteu enclavats en la dictadura franquista i no volem sortir d'ella que us bombin.Deixeu als catalans/es en pau d'una puta vegada. Impresentables sou d'un ridícul que foteu pena.La vostra unidad nazional us la podeu fotre on us capigà.

Ppsoecs són els fills de l'assassí Franco...i així us va primitius més que primitius.

