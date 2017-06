Felipe VI condecora un assassí franquista i amenaça els catalans

Última actualització Dimecres, 28 de juny de 2017 16:50 h

Dóna un obsequi a Rodolfo Martín Villa

El Rei Felipe VI ha volgut avui demostrar les fortaleses de l'Estat espanyol al Congreso de los Diputados de Madrid en una intervenció per a celebrar els 40 anys de les primeres eleccions democràtiques, l'any 1977. Com sol ser habitual, els discursos del monarca solen estar carregats de paraules però acaben dient molt poc. La intervenció del Borbó avui es podria resumir amb aquests dos titulars:

1- Amenaces als catalansDurant el discurs, Felipe VI ha arribat a dir que "fora de la llei" només hi ha "arbitrarietat, imposició, inseguretat i, en últim extrem, la negació mateixa de la llibertat". Una clara referència al repte titànic que vol aconseguir Catalunya amb tot l'Estat en contra: votar aquest proper 1 d'octubre. Per si no fos poc, Felipe VI ha lloat la constitució com a garant de la unitat d'Espanya. Esquerra no ha assitit a l'acte i el PDeCAT ha mostrat urnes un cop ha finalitzat el seu discurs.2- Condecorar un franquistaTot el discurs del Borbó ha quedat deslegitimat, després d'un llarg al·legat a la llibertat i la democràcia que ha aconseguit i consolidat l'Estat espanyol en els últims 40 anys, quan ha condecorat un exfranquista com Rodolfo Martín Villa. De fet, l'exministre de governació franquista té una ordre de recerca i captura internacional per crims de lesa humanitat comesos durant els Successos de Vitòria de 1976, 20 21 que Espanya ha decidit no aplicar i on van morir 5 persones.