El Vaticà frena en sec l'intent de boicot al referèndum de Santamaria

La Santa Seu l'emplaça a buscar una resposta dialogada

La proclamació de l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, com a nou cardenal ha provocat una situació del tot surrealista al Vaticà. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que és a la Santa Seu per assistir al nomenament, ha volgut tenir un pronunciament religiós en contra del procés, i ha topat amb una proposta de diàleg per solucionar la situació.

Santamaria amb el Secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Paroli © @Sorayapp

Li ha sortit força malament a la vicepresidenta espanyola la visita al Vaticà, Santamaría tornarà a Espanya amb la Santa Seu informada dels plans catalans per decidir democràticament el seu futur polític l'1 d'octubre vinent. L'executiu espanyol ha aprofitat l'acte d'avui per mantenir unes converses amb el Secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Paroli, de qui s'esperaven un posicionament bel·ligerant contra el referèndum, però no ha estat així. Segons ha explicat la mateixa Santamaria, el cardenal "ha estructurat" la situació com una qüestió "fonamental": "es tracta d'una decisió del conjunt dels espanyols i de la democràcia dels espanyols".

Segons Paroli, el marc constitucional espanyol és un "bon punt de partida" per articular el diàleg. Una petició que és bandera del govern de la Generalitat que des de l'any 2012 emplaça el Gobierno a reunir-se per trobar una resposta política a les proclames catalanes. Santamaria ha reblat que és "difícil" entendre's amb qui et diu un referèndum 'sí' o 'sí' i no vol parlar d'una altra cosa". En aquest sentit, la vicepresidenta ha reivindicat la necessitat de crear una via de "diàleg constructiu".