Una empresa s'ofereix a la Generalitat per a comprar les urnes

Última actualització Dijous, 29 de juny de 2017 05:00 h

Ja té dos pressupostos i les podria tenir llestes en un mes

14 ( 6 vots ) Carregant Carregant



L'empresa catalana Petrolis Independents ha demanat dos pressupostos a dues empreses ben diferents per encarregar urnes per a fer el referèndum de l'1 d'octubre. Dos dels seus responsables, en Jordi Roset i en Joan Canadel han explicat que estarien, fins i tot, disposats a comprar-les per després cedir-les a la Generalitat si és necessari. També han calculat el temps que tardarien a tenir-les.

No es van presentar al concurs

Des de Petrolis Independents expliquen que coneixien el concurs però no s'hi van presentar, ja que la seva empresa no es dedica a la construcció d'urnes. En conèixer que el concurs va quedar desert, van decidir immediatament fer el pas i buscar pressupostos per a oferir-se a la Generalitat com a compradors. "Segur que el Govern ja té pla B, potser, fins i tot, ja les tenen comprades, però la voluntat d'ajudar i tirar endavant hi és i per això ens oferim" explica Jordi Roset.

Pressupost 1- Xina

El primer pressupost s'ha demanat a una empresa xinesa, Smart Dragon Group. Explica Jordi Roset que és una empresa que fabrica tot tipus d'urnes i que han escollit un model que també s'ha fet servir en països com Letonia o Austràlia. L'empresa també n'ha fabricat per altres països. Tal com es veu al document adjunt , l'urna és de plàstic i fer-ne 8.000 costaria 8,82 dòlars i totes, 70.560 dòlars. Una xifra molt inferior a l'estimada. Evidentment, però, l'urna és més senzilla. En el moment de fer la comanda, tardarien uns 30 dies a ser a Catalunya.

Pressupost 2 - Madrid

La segona empresa seleccionada per Petrolis Independents també es estrangera, en aquest cas de Madrid. Per no aixecar sospites n'han demanat un pressupost de 30 urnes . El cost per urna és de 38,96 euros i serien de poliestirè i reunirien, segons l'empresa, les condicions homologades per la llei electoral espanyola. És possible, però, que el preu per unitat disminuís en funció de demanar-ne més quantitat. L'empresa, Plastiform.es, explica que té una capacitat de fabricació de 1.000 urnes per dia. Així que amb només 8 dies ja estarien totes a punt i, en aquest cas, el transport és molt més ràpid.

Petrolis Independents les compra







Explica en Jordi Roset que l'empresa estaria disposada a fer l'avançament dels diners, si cal, a la Generalitat per a comprar les urnes. Un fet que esquivaria qualsevol tipus de coerció per part de l'Estat espanyol. Tot i que des de Petrolis Independents estan convençuts que la Generalitat pot tenir a punt el pla B, s'ofereixen a col·laborar.

Notícies relacionades