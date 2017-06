Junqueras no elaborarà els pressupostos del 2018 a l'espera dels resultats del referèndum

Última actualització Dimecres, 28 de juny de 2017 18:50 h

ACN Barcelona .- El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, no donarà l'ordre als tècnics del seu Departament perquè comencin a elaborar els pressupostos del 2018. L'habitual és que aquesta ordre es doni al voltant del mes de juny, però Junqueras ha decidit no fer-ho, a l'espera del resultat del referèndum previst per a l'1 d'octubre. Així, "l'any vinent serà de pròrroga pressupostària sigui quin sigui l'escenari" després de la consulta, tal com han explicat a l'ACN fonts de la conselleria. El motiu és que no es vol condicionar ara el rumb que prengui el país després de l'1-O. Si guanya el 'sí', s'iniciaria una fase de negociació amb el govern espanyol i els comptes s'haurien d'ajustar als nous ingressos i competències que tingués un eventual estat independent. Per contra, si el 'no' s'imposa en el referèndum, el govern català convocaria eleccions de seguida i serien els partits polítics que formessin executiu els que acabarien confeccionant els pressupostos.