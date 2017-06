El Financial Times derrota el discurs unionista sobre el nacionalisme català

Última actualització Dijous, 29 de juny de 2017 09:45 h

El diari econòmic dedica un ampli reportatge a la votació de l'1 d'octubre i desmenteix el caràcter excloent de l'independentisme

ANÀLISI - @JoanSole_ - Si fa poc més de sis dies el The New York Times mostrava el seu suport al referèndum català per resoldre l'atzucac polític de l'Estat, avui li ha tocat el torn a un dels diaris més rellevants del món econòmic, el Financial Times.

Els analistes internacionals sempre coincideixen en una observació, perquè un moviment polític pugui assolir el poder cal que aquest ocupi un espai central en el marc mental de la societat. Sota el títol de ''Com el referèndum de Catalunya mostra una Espanya dividida', el diari econòmic explica com l'independentisme de mica en mica ha anat articulant-se per ocupar el centre de l'escenari, imprescindible per entendre la majoria absoluta independentista al Parlament de Catalunya i el full de ruta del govern de la Generalitat que, "per primera vegada en més de 80 anys", aposta per la independència.

El més destacat del reportatge escrit pel corresponsal Tobias Buck, que compta amb entrevistes amb l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras i la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, no és, en aquest cas, el seu suport al referèndum, una votació que, com narra Busck, "intenta mostrar a Madrid i al món que els 7,5 milions d'habitants de la regió desitgen i es mereixen un estat propi", és la distinció que fa del moviment independentista.



Seguint el missatge que el setmanari POLITICO, referent a les institucions europees, va explicar en la seva edició del 15 de juny, el Financial Times destaca el caràcter transversal i europeista de l'independentisme en un moment on els nacionalismes europeus volen recuperar fronteres. Si POLITICO contrastava la xenofòbia d'Europa amb el caràcter acollidor de l'independentisme, el Financial continua i dóna fe d'aquesta argumentació que xoca, frontalment, amb el discurs de l'unionisme espanyol que insisteix a relacionar els moviments europeus de dretes amb el moviment sobiranista català. Una comparació desmentida per dues capçaleres internacionals que suposa la derrota del relat diplomàtic espanyol que intenta equiparar l'euroescepticisme de l'UKIP i Le Pen amb el projecte independentista.

