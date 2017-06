El PSC comença la guerra bruta contra el referèndum amb un perillós tuit

Joan Jaume Catalunya Nord Catalunya Nord

29 de juny de 2017, 14.19 h

Iceta, el menjar no et falta. Amb el que et sobre podries alimentar dos o tres refugiats ? Què dius Iceta, Madrid no vol acollir refugiats. Doncs has de votar sí al referèndum i podràs ajudar a refugiats i ser realment socialista !