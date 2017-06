La catalanització del casament de Messi

Última actualització Dijous, 29 de juny de 2017 15:00 h

La bandera catalana onejarà, al costat de l'argentina, a l'hotel on dormen els convidats

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



L'estrella argentina del Futbol Club Barcelona, Leo Messi, celebrarà el seu casament amb Antonela Roccuzzo acompanyat de la senyera. L'argentí, que donarà el 'Sí, vull' demà divendres 30 de juny, ho farà acompanyat de 260 convidats entre els quals hi haurà companys i excompanys d'equip del jugador culer.

La senyera a l'hotel Pullman © EFE Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes messi

El casament a Rosario tindrà un toc català, l'hotel Pullman, lloc on s'allotjaran els convidats, rebrà els hostes amb la bandera catalana i l'argentina, un detall per a tots els amics i familiars de l'argentí que vinguin des de Catalunya. Els 260 convidats, la majoria d'ells arribaran divendres mateix, podran veure com el país no només forma part de l'estima de l'estrella del Barça, sinó que també representa amb més detall i respecte als convidats que gaudiran d'un casament que ha provocat el desplegament de 150 periodistes i un operatiu especial de la policia per a l'aeroport i l'hotel.