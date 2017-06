El Madrid vol fitxar un 'quillo' anticatalà

Dani Ceballos va ser notícia després que la xarxa recopilés i retraiera al jugador espanyol el seu to d'odi cap a Catalunya i País Basc. Va arribar a demanar que una bomba caigués sobre catalans i bascos després de la xiulada a l'himne espanyol a la final de Copa del Rei entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao. També va etzibar un tuit d'odi cap a Cesc Fàbregas i Gerard Piqué per celebrar la victòria amb banderes catalanes. Fins i tot va arribar a fer comentaris racistes contra l'ètnia gitana i masclistes cap a Sara Carbonero, parella d'Iker Casilles, a qui volia fer-se.

