Clatellot del partit d'Angela Merkel a Rajoy sobre el referèndum

Catalunya és un "repte polític" que "no es pot resoldre únicament apel·lant a les lleis o regulacions constitucionals existents"

ACN Barcelona .- La fundació Konrad-Adenauer, el 'think tank' de la CDU, defensa en un informe publicat aquest dijous que la situació a Catalunya és un "repte polític" que "no es pot resoldre únicament apel·lant a les lleis o regulacions constitucionals existents". El text, que parla de l'anunci del referèndum de l'1-O, avisa que calen reformes abans que sigui "massa tard". De fet, la Konrad-Adenauer preveu que el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol "continuï" en els propers anys, és incapaç de "predir" una solució "a curt termini" i avisa que les forces independentistes guanyaran més poder, especialment si l'1-O no es pot celebrar i es convoquen eleccions anticipades.

Pel 'think tank' del partit d'Angela Merkel, la convocatòria del referèndum és un problema "seriós per a la unitat i estabilitat d'Espanya". "És jurídicament correcte pel govern espanyol del president Rajoy cenyir-se a la constitució, però amb això no resoldrà el conflicte polític", diu el text.

L'anàlisi de la fundació de la CDU , que firma Wilhelm Hofmeister, vincula l'ascens de l'independentisme a les "desigualtats" dins del marc de la Constitució entre Catalunya i el País Basc, especialment en matèria econòmica, i diu que "ja no són tolerades". Amb tot, afegeix que una reforma constitucional és "poc probable" pel rebuig del PP, tot i que rebria el suport del PSOE, Podem i fins i tot C's.

Davant de la manca de solucions a les reivindicacions catalanes, i tot i que diu que ara per ara no hi ha un suport majoritari per la independència, l'informe avisa que "és possible" que les forces independentistes "arribin a tenir una clara majoria". "Això escalfarà encara més el conflicte", remarca. En aquest sentit, la fundació de la CDU diu que "si llavors aquells que avui encara s'oposen a les reformes es mostren disposats a fer cessions, podria ser massa tard".

El document repassa el conflicte entre Catalunya i Espanya i, entre d'altres, inclou els comentaris del president espanyol, Mariano Rajoy, acusant a la Generalitat d'actuar com "en les pitjors dictadures". A més, recorda que "pràcticament no hi ha hagut diàleg" entre el govern català i l'espanyol des que Rajoy és a la Moncloa pel "rebuig" a fer canvis en l'autogovern per part de l'executiu del PP.

